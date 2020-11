Mit dem 3:1 auswärts gegen Servette Genf verließen die Innerschweizer am Samstag den letzten Platz und sind nun Neunter. Schaub erzielte in der 23. Minute das 1:0, das 2:0 (67.) bereitete er mit einer Flanke per Außenrist vor, auch zum dritten Treffer (79.) assistierte er sehenswert.