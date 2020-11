Die Mannschaft von Zinedine Zidane holte damit nur einen Punkt aus den jüngsten drei Spielen, und die Aufgaben werden nicht einfacher: Am nächsten Wochenende gastiert Real in Sevilla, danach geht es gegen Atletico Madrid, das nach dem sechsten Sieg in Folge (1:0 in Valencia) neun Verlustpunkte Vorsprung auf den Stadtrivalen hat.