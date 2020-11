Golfprofi Matthias Schwab hat sich am vorletzten Tag der zur Europa-Tour zählenden Dunhill Championship in Malelane/Südafrika in die Top Ten geschoben. Der Steirer spielte am Samstag eine 68er-Runde (vier unter Par) und verbesserte sich um elf Ränge auf Platz zehn. Schwab hält bei dem mit 1,6 Mio. Euro dotierten Turnier bei gesamt sieben unter Par.