Hartberg gewinnt nach 0:2-Rückstand und erlöst sich wieder erst in der Schlussphase. „Warum wir uns immer das Leben so schwer machen müssen, weiß ich nicht“, zuckt Stürmer Dario Tadic mit den Schultern. „Aber wir wollten einfach nicht als Verlierer vom Platz gehen. Das hat man gesehen.“ Und wie! „Ein schönes Gefühl!“„Kompliment an die Burschen“, schnaufte Hartberg-Trainer Schopp nach dem 3:2-Sieg durch. „Es ist ein gutes Gefühl zu gewinnen. Es war nicht leicht, zurückzukommen. Umso schöner ist es, dass sich die Burschen belohnt haben.“