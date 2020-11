Seit ihrer Jugendzeit hatte Biathletin Dunja Zdouc immer mit demselben Gewehr geschossen. „Das hatte ich von meinem Opa. Es war nicht leicht, umzusteigen“, so die 26-Jährige. Trotzdem hat sie es im Sommer getan - mit Erfolg. Beim Weltcupstart in Kontiolahti blieb die Radsbergerin am Samstasg prompt fehlerfrei und holte mit Platz 14 ein Top-Ergebnis. Und war zudem auch die beste Österreicherin: „Besser hätte ich mir das nicht vorstellen können, ich habe mir auch die Kraft für die Loipe gut eingeteilt.“ Heute folgt noch ein Sprint.