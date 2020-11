Wolfgang Schüssel, ÖVP-Bundeskanzler von 2000 bis 2007, meldet sich immer wieder zu Wort, und auch in der aktuellen Ski-Debatte kann der ehemalige Regierungschef nicht schweigen. Er rührt die Werbetrommel für einen Skiurlaub in Österreich, ein totaler Lockdown sei nicht verhältnismäßig, so Schüssel.