„Es war so extrem, dass wir an die Leute appellieren mussten, doch bitte zu Hause zu bleiben“, erinnerte sich Bürgermeister Kogler an den Sonntag vor zwei Wochen. Nun gab es ein Dacapo: Wieder war von der Talstation bis zum Schöckl-Kreuz alles zugeparkt, ab zehn Uhr ging quasi nichts mehr. „Es ging zu wie auf einer Autobahn“, so Augenzeugen. „Die Leute sind irre bei ihrem Drang nach Freiheit und vollkommen rücksichtslos.“ So war die Postbus-Haltestelle zugeparkt.