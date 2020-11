Das Land Kärnten sucht für die am 12. und 13. Dezember geplanten Massentests auf das Coronavirus medizinisches Personal. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und der für Katastrophenschutz zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) erklärten am Samstag in einer Aussendung, man brauche das Personal für medizinische Tätigkeiten, die nur von Fachkräften durchgeführt werden könnte. 45 Euro Stundenlohn werden geboten.