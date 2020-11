Am kommenden Wochenende (5. und 6. Dezember) werden ja zuerst die Lehrer, Kindergartenpädagogen und Polizisten in der Steiermark getestet, in Summe etwa 30.000 Menschen. Es ist der Probelauf für die Woche darauf. In Vorarlberg und Tirol finden am 5. und 6. Dezember sogar schon die Massentests statt. „Wir schauen gespannt dorthin und werden von den Erfahrungen lernen“, sagt Katastrophenschutzreferent Harald Eitner.