Auf dem Parteitag der deutschen AfD hat Parteichef Jörg Meuthen einen Frontalangriff auf das extrem rechte Lager gestartet. In seiner Rede am Samstag kritisierte er eine zunehmend radikale Wortwahl und warnte vor der Nähe zur sogenannten Querdenker-Bewegung. Es sei nicht klug, von einer Corona-Diktatur zu sprechen, sagte Meuthen. „Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen Parteitag wohl nicht so abhalten.“ Nicht alle zeigten sich von seinen Angriffen angetan. Bundestags-Fraktionschef Alexander Gauland sagte etwa, er halte Teile der Rede Meuthens „für spalterisch“.