Ordentlich Kopfzerbrechen bereitete das kurzfristige Hin und Her auch der Ares Pass in St. Johann: „Wir haben Hausbesuche vorbereitet, dann war nichts mehr möglich und jetzt doch wieder“, erzählt Obmann Mario Mohr, der selbst gerade an Corona mit zum Glück leichten Symptomen erkrankt ist. Die Sensibilität für maximalen Schutz in der Pass ist extrem hoch: „Bei uns geht nur eine Nikolaus-Gruppe im Familienverband zu ein paar Haushalten.“ Der Nikolaus wird sich mit seiner Frau als Covid-Beauftragter, Tochter und Schwiegersohn in Krampus-Kostüm auf den Weg machen. Die wilden Gesellen müssen im Corona-Jahr Abstand halten, Online-Termine gibt es zusätzlich.