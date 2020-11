Wie stehen Oberösterreichs Landtags- bzw. Nationalratsparteuien aktuell in der Wählergunst? Es gibt eine neue „Sonntagsfrage“ - bzw. Antworten darauf - durch eine Umfrage im Auftrag der Landes-ÖVP, die dabei selbst wieder in die 40er-Prozentzone aufsteigt. Reale Prozentzahlen gibt es von der SPÖ, die am Samstag einen Online-Parteitsag abhielt. Dort wurde Birgit Gerstorfer erneut zur Parteichefin und erstmals zur Spitzenkandidatin der kommenden Landtagswahl gekürt.