Das Personal wird in diesen Zeiten durch die Isolationsmaßnahmen körperlich stark gefordert. Wir tragen im Dienst durchgehend geschlossene FFP2-Masken, um zu verhindern, dass wir uns gegenseitig anstecken, falls jemand positiv ohne Symptome ist. In den Kojen tragen wir doppelte Ganzkörperschutzanzüge, ein doppeltes Paar Handschuhe übereinander, FFP3-Masken – je nach Situation mit Ventil oder auch ohne –, OP-Hauben, Brillen und Faceshield. Es kommt vor, dass wir bis zu vier Stunden durchgehend in den Kojen arbeiten. Gerade das Bauchlagern oder Intubieren von Patienten stellt hier große Herausforderungen an das Team. Starkes Schwitzen während der Arbeit, Kopfschmerzen und überproportionale Müdigkeit sind vorprogrammiert. Die Situation lässt sich nur mit einem tollen Team, in dem man multiprofessionell zusammenarbeitet – jeder hilft hier jedem auch einmal abseits des eigentlichen Tätigkeitsbereiches –, durchstehen.