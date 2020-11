Der Advent ist eine Zeit des Wartens in der Hoffnung auf das Gute. Sehen Sie in dieser Symbolik Parallelen zur Coronazeit?

Krautwaschl: Zweifellos. Im Advent warten wir auf das Fest der Geburt von Jesus Christus als Erlöser der Menschheit und auf das Versprechen, dass alles ein gutes Ende nimmt. In der Coronazeit warten wir auf die Impfung, die uns die Ängste und Sorgen rund um das Virus nimmt. Wir können es aber auch anders sehen. Durch Jesus Christus kam die Hoffnung in die Welt und Gottes Versprechen, für uns Menschen da zu sein. Vielleicht ist die schnelle, mehrfache Entwicklung eines Impfstoffs ein Ergebnis dieses Versprechens. Denn Gott will uns nichts Schlechtes, sondern das Gute.