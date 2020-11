Mit einem schockierenden Video will das Möbelhaus in Tschechien auf das Problem der häuslichen Gewalt aufmerksam machen. In dem Clip (siehe oben) ist eine verängstigte Frau zu sehen, die in ihrer Wohnung sitzt, während wie durch Geisterhand Gläser zerspringen und Türen zuknallen. Erst am Ende wird ein wütender Mann als Verursacher eingeblendet.