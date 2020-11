Alternative per Video

So läuft die Nikolausaktion im Seelsorgeraum Leoben, berichtet Stadtpfarrer Markus Plöbst: „Wir nehmen natürlich von persönlichen Kontakten Abstand.“ Die Pastoralassistent Gernot Schönlechner und Florian Krizaj haben die Video-Alternative in die Hand genommen und werden als Bischof von Myra vor die Kamera treten. Bis Dienstag können sich Eltern melden und ein paar Informationen für die persönliche Nikolo-Botschaft übermitteln.