Mit seinem Japano-Action-Rollenspiel „NEO: The World Ends With You“ schickt Square Enix PS4- und Switch-Gamer im kommenden Sommer in eine stilisierte Version des Tokioter Stadtviertels Shibuya, wo sie in der Rolle des Helden Rindo um ihr überleben kämpfen und „die Geheimnisse des tödlichen Spiels der Reaper“ lüften müssen, wie der Publisher mitteilte. Wir zeigen den schrägen Ankündigungs-Trailer.