Die entsprechende schriftliche Anfrage hat LA Evelyn Achhorner (FPÖ) Anfang Oktober im Landtag eingereicht. In der Beantwortung durch LR Fischer wird ersichtlich, dass zwischen Jänner und September 2020 109 Frauen und 105 Kinder in Tirols Opferschutzeinrichten einquartiert wurden. Die Anzahl war in jedem Monat in etwa gleich hoch. Auffallend dabei ist, dass die meisten Frauen zwischen 31 und 40 Jahre alt waren.