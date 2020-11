Im Zuge von Waldarbeiten befand sich der 71-Jährige am Holzplatz beim Traktor und zog mit der Seilwinde einen Baum zum dortigen Ablegeplatz. „Dabei geriet der Baum in Schwingung und traf den Mann am Hinterkopf“, heißt es seitens der Polizei. Der Söller kam zu Sturz und blieb bewusstlos liegen. Anwesende Angehörige des Mannes leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber Heli 3 in die Innsbrucker Klinik geflogen.