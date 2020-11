Im Linzer Design Center sind acht, im Bräuhaus in Eferding ist eine geplant. „Wir benötigen möglichst große Hallen mit viel Luft, um die Aerosolbelastung niedrig zu halten“, sagt Gerhard Oberreiter, Heeres-Sprecher in OÖ. Für die Lehrertests stehen in unserem Bundesland 40.000 Proben-Pakete bereit. Pro Teststraße sind zehn Personen eingeteilt, die Hälfte davon Soldaten, auch die Probenentnahme übernimmt ein Heeres-Sanitäter. Die allgemeinen Massentests von 11. bis 14. Dezember wickelt nicht das Heer ab, es bleibt aber logistisch für die Verteilung der Test-Kits zuständig.