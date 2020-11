Über Handy kommunizieren

Heuer wird aber alles anders sein. Er sitzt mit Perücke, Mitra, Stab und Mantel vor dem Handy. „Ich biete erstmals Besuche per Videochat an“, sagt er. Die Eltern können sich für eine Uhrzeit am 6. Dezember anmelden, er stellt die Verbindung über WhatsApp, Skype oder andere digitale Dienste her – los geht’s: „Ich werde mein Sprücherl sagen und mit den Kindern reden.“ Natürlich wird es wieder vorrangig um gute Eigenschaften der Kleinen gehen.