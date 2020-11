„Sonntag gehört der Familie, also zulassen“

Die Gründe, am Sonntag nicht arbeiten zu wollen, lauten so: Für zwei Drittel (66%) ist es ein Tag für und mit der Familie und das soll so bleiben. Für 60% sind die Öffnungszeiten der Geschäfte ausreichend. 26% genießen den Sonntag als Tag mit weniger bzw. ohne Hektik und Stress. Und jeder Zehnte gab an, dass die persönlichen sozialen Kontakte darunter leiden würden. Für weitere 10% würde das persönliche Sport und Freizeitverhalten durch die Sonntagsöffnung leiden.