In Leogang wurde am Freitagnachmittag ein 19-jähriger Tiroler in einer 50er-Zone mit 105 km/h gemessen. In der Stadt Salzburg ertappte die Polizei einen 29-jährigen Steirer beim Schnellfahren. Er war mit 135 km/h auf der Alpenstraße unterwegs, in dem Bereich darf maximal 70 km/h gefahren werden. Die Lenker wurden angezeigt.