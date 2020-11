Er verwies am Samstag Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz. Dem Engländer fehlten in der einstündigen Einheit am Samstag in Sakhir 0,263 Sek. auf den Niederländer. Dritter wurde Teamkollege Valtteri Bottas (+0,366). Der Thailänder Alexander Albon wurde im zweiten Red Bull Vierter (+0,663).