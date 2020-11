Ein Tor in der 97. Minute ebnete den Weg zum Sieg für Portuguesa Londrinense gegen Cambe in der dritten Klasse der Liga Parananense in Brasilien. Viral ging aber nicht der Treffer, sondern die Reaktion des Trainers Lusa Walbert Martins, der kurz zuvor vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt worden war. Der Coach, der den Spitznamen „Kanarienvogel“ trägt, flippte aus und tanzte und hüpfte mit nacktem Oberkörper auf den leeren Rängen herum. Den Treffer erzielte übrigens Joao Marcos. Die verrückte Szene sehen Sie hier im Video.