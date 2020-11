Einer der Beschuldigten im Ermittlungsverfahren nach einer Razzia im Umfeld der Muslimbrüder in Österreich soll Verbindungen zu einem prominenten Geschäftsmann aus Saudi-Arabien unterhalten. Das ergaben Recherchen des Nachrichtenmagazins „profil“ und von Ö1. Einrichtungen aus dem Umfeld des Milliardärs hätten in den vergangenen Jahren Islamstudien an verschiedenen europäischen Universität finanziert - auch in Österreich.