700.000 Kilo Schokolade

100 Mitarbeiter sind bei der Franz Kastner GmbH beschäftigt, in der Hochsaison auch 120. Nach Weihnachten fällt der Druck ab, im Jänner und Februar bleibt Zeit für Wartungsarbeiten, ab März läuft die in Bad Leonfelden auf zwei Standorte aufgeteilte Produktion auf Hochtouren. Eine Million Kilo Mehl und bis zu 700.000 Kilo Schokolade werden jährlich verarbeitet. 15.000 Kilo Lebkuchen entstehen so pro Tag. Abseits der klassischen Kastner-Produkte versorgen die Mühlviertler den Lebensmittelhandel mit Lebkuchen und Co. für die Eigenmarken - ein Geschäft, das für einen enormen Schub sorgte.