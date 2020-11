In mehreren Bundesländern wird aktuell das Verbot von Silvesterfeuerwerken diskutiert. Auch das Land Steiermark hat diese Maßnahme rechtlich geprüft. „Da dies auf Bundesebene entschieden werden muss, können wir pyrotechnische Feuerwerke in der Steiermark nicht gesetzlich verbieten. Ich appelliere aber an die Steirerinnen und Steirer Silvester heuer anders zu feiern. Bitte verzichten Sie auf Feuerwerke und meiden Sie Menschenansammlungen - Sie helfen damit unseren Krankenhäusern und der Umwelt", so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.