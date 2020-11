Die Dienstzeiten im Lebensmittelhandel und von Drogeriemärkten werden ausgeweitet, um eine Grundversorgung - selbst während des Lockdowns - auch am Samstag zur Verfügung zu stellen, so das Arbeitsministerium. Auch Tätigkeiten wie das Kommissionieren von Waren sowie die Entgegennahme, Bearbeitung oder Weiterleitung von Bestellungen sind erlaubt. Ziel sei es, durch die Maßnahme die Infektionszahlen zu senken und eine Versorgung zu Hause sicherzustellen. Die Ausweitung der Lieferdienste führe zu einer Reduktion der physischen Kontakte in den Geschäften und reduziere daher das Ansteckungsrisiko.