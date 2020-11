Am selben Tag wie Merwald sagt mit Stefan Krenn ein weiterer Novomatic-Manager aus. Der Public-Affairs-Leiter war Ende September wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr an die Reihe gekommen. Vor ihm an der Reihe ist Markus Braun, Vorstand der Sigma Investment AG, bei der der umstrittene FPÖ-Mann Peter Sidlo Finanzvorstand war. Er hatte im Herbst kurzfristig sein Kommen abgesagt, da er wegen eines Corona-Verdachtsfall in seinem Umfeld in Quarantäne war.