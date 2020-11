Die morgendliche Statistik zeigt ein - für die aktuellen Verhältnisse - erfreuliches Bild: In keinem Bezirk sind mehr als zehn Promille der Bevölkerung positiv getestet, die Zahlen sinken. Wenn man bedenkt, dass am 9. Oktober österreichweit erstmals mehr als 10.000 Infizierte gemeldet wurden und wir jetzt froh sind, dass in Oberösterreich die Zahl unter diese Marke sinkt, zeigt sich die enorme Beschleunigung in der Verbreitung des Virus.