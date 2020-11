Red Bull BC One, der größte und prestigeträchtigste Breaking-Einzelwettbewerb der Welt, ist zurück! Die 17. Auflage des World Finals findet heute in Salzburg, und somit erstmals in Österreich, statt. Beim Red Bull BC One World Final kämpfen die acht besten B-Boys und B-Girls der Welt um die begehrten Weltmeistertitel. Mit krone.tv sind Sie ab 19.30 Uhr live dabei - siehe Stream oben!