Wussten Sie, dass Franziskus von Assisi als „Vater der Krippe“ angesehen wird? Er war es, der im Jahr 1223 um Weihnachten in einem Wald die erste Krippe in der uns bekannten Form baute. Heute steht in der Vorweihnachtszeit in beinahe jedem Haus und jeder Wohnung eine Krippe - oft ist sie sogar selbst gebastelt! Mittelpunkt ist natürlich das Jesuskind mit Maria und Josef. Doch nicht nur Krippen halten im Advent Einzug in die Kärntner Haushalte - viele schmücken ihr Heim mit glitzernden Lichtern.