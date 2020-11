Nach dem Auswärts-1:0 daheim gegen Antwerpen 0:2 verloren - und damit wohl auch schon in der Gruppe J den Kampf um Platz zwei: Damit hatte der LASK nicht gerechnet! Noch weniger aber damit, dass der Europäische Fußballverband an den Europa-League-Achtelfinalisten der letzten Saison rund 450.000 Euro weniger an Prämien als geplant ausschüttet. „Die UEFA informierte uns, dass man diesen Betrag für einen Corona-Solidaritätsfond einbehalten wird“, erklärt mit LASK-Finanzchefin Barbara Niedermayr die rechte Hand von Präsident Siegmund Gruber ...