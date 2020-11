Mit der Innovation „automatisierte Erkennung nicht beleimter Stellen am Parkett“ konnte die Messfeld GmbH die Jury in der Kategorie Kleinstunternehmen überzeugen. Ebenfalls für die Teilnahme am „Staatspreis Innovation“ wurde die Tremitas GmbH mit einer Vorrichtung zum Erfassen unwillkürlicher Bewegungsstörungen an Extremitäten auserwählt.