Laut einem vorläufigen Autopsiebericht starb Maradona Mittwochmittag an einem „akuten Lungenödem und verschärfter chronischer Herzinsuffizienz“. Ermittlungen ergaben, dass der Ex-Weltmeister zuletzt von seinem Pfleger lebend gesehen wurde. Gegen 6.30 Uhr Mittwochfrüh habe dieser sich versichert, dass Maradona „geschlafen und normal geatmet“ habe, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Staatsanwaltschaft.