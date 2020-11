Nach 35 Tagen bestritten die Eisbullen erstmals wieder ein Eisarena-Spiel. Diesmal ganz ohne Zuschauer. Die Hausherren ließen keine Zweifel aufkommen, wollten nach fünf Niederlagen erstmals wieder als Sieger vom Eis gehen. Intensität, Einsatz, spielerische Linie mit neuen Sturmreihen – alles passte im Startdrittel. Schofield und Chorney schossen das 2:0 heraus. Schon da war „JJ“ Peterka zweimal bei den Assistgebern. Am Ende hatte der 18-jährige NHL-Draft bei jedem der fünf Treffer seinen Schläger im Spiel. Fünf Tore, die Salzburg auch gegen die ab dem zweiten Drittel viel besser im Spiel befindlichen Ungarn, die nach der Covid-Pause einen Punktelauf gestartet hatten, nötig brauchten. So gab es bei 3:2 und 4:3 die besten Antworten. „JJ war on fire“, war auch Neuzugang Skille angetan, der im Powerplay vom Sturmpartner perfekt bedient, erstmals für die Bulls traf, auch noch den 5:3-Schlusspunkt setzte.