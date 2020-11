Van der Bellen selbst will sich noch nicht festlegen

Bures wurden bisher selbst Ambitionen auf das höchste Amt im Staat nachgesagt. So soll dies der Grund dafür gewesen sein, warum sie nach Christian Kerns Abgang im Jahr 2018 die Partei nicht als Chefin übernommen hat. Alexander Van der Bellen hat sich bisher bedeckt gehalten, ob er erneut antreten will.