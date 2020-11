Schnelle Ergebnisse für „sorgenfreien Urlaub“

Die Tests sind im Rahmen der Bundesinitiative „Sichere Gastfreundschaft“ kostenlos. Bewohner und Gäste müssen hingegen zahlen. Es stehen Antigen-Schnelltests und klassische PRC-Tests zur Verfügung. Die Ergebnisse der PCR-Tests sollen garantiert am nächsten Tag vorliegen. „Wir freuen uns, so den Gästen einen sorgenfreien Winterurlaub zu ermöglichen“, sagt Lisa Bruckner vom mobilen Covid Test Service. Österreichweit hat das Unternehmen schon seine mobilen Container aufgestellt – jetzt auch am Parkplatz der Wilderer Alm in St. Michael. Getestet wird täglich und ohne Voranmeldung.