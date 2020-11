Das zeigen auch die Zahlen: Alleine in den vergangenen 24 Stunden starben 113 Menschen an den Folgen des Coronavirus. Damit steigt die Übersterblichkeit in der zweiten Covid-Welle deutlich an, wie Zahlen der Statistik Austria belegen. Alleine in der Woche von 9. bis 15. November starben 2286 Menschen, 417 davon waren mit Corona infiziert. In der Folgewoche starben 469 Menschen an Covid-19.