Die Siegesserie von 99ers-Goalie Olivier Rodrigue ist nach acht Spielen beendet: In einem heißen Schlager gegen KAC wurden der Truppe von Cheftrainer Doug Mason zu viele Strafen zum Verhängnis - in fünf Unterzahlspielen schlug’s gleich dreimal ein. Nach drei Erfolgen en suite ging der Leader erstmals wieder in die Knie - 3:6.