Kurz vor Mittag kam es am Freitag in Oberndorf bei Salzburg zu dem Unfall: Eine 60-jährige Lenkerin bog mit ihrem Auto von der Salzburger Straße aus nach links ab und erfasste dabei ein achtjähriges Mädchen. Die Schülerin wollte gerade am Zebrastreifen die Straße überqueren und stürzte durch den Aufprall. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ.