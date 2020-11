Ein Selbstmordattentäter hat am Freitagabend in Somalia sieben Menschenleben ausgelöscht. Der Täter hatte ein beliebtes, gut besuchtes Restaurant in der Hauptstadt Mogadischu für das Blutbad gewählt. Es wird angenommen, dass die sunnitische Terrorgruppe Al-Shabaab hinter dem Angriff steckt.