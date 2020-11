„Leider besteht auch bei PCR-Tests ein kleines Risiko, dass sie ein falsches positives Ergebnis bringen. Es schaut bei mir danach aus, dass genau das passiert ist. Seit dem positiven Testergebnis hatte ich einen negativen PCR- und drei negative Antigen-Tests. Außerdem geht es mir hervorragend und ich habe keinerlei Symptome“, erklärte Eberhartinger in einer Aussendung des ORF. Er stehe nach wie vor „zu 100 Prozent hinter umfangreichen Tests und möchte auch in keiner Weise deren Sinnhaftigkeit infrage stellen“, betonte er. An seiner statt führte nun Norbert Oberhauser gemeinsam mit Kristina Inhof durch den Abend in ORF 1.