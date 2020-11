Ministerin: „Skisaison geht nicht am 7. Jänner zu Ende"

Die italienische Vize-Gesundheitsministerin Sandra Zampa bestätigte die Absicht der Regierung, ein Skiverbot über die Weihnachtsfeiertage verhängen zu wollen - auch das deutsche Bundesland Bayern schiebt so dem Skitourismus einen Riegel vor. Im Interview mit dem TV-Kanal „La 7“ zeigte Zampa Verständnis für die norditalienischen Regionen, die Konkurrenz aus Österreich befürchten. Die Regierung plane Stützungsmaßnahmen für die Betriebe, die wegen des Skiverbots finanzielle Verluste erleiden werden. „Die Skisaison geht jedenfalls nicht am 7. Jänner zu Ende“, sagte Zampa.