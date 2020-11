Auch in diesem Advent besteht die Möglichkeit, durch einen Einkauf bei BILLA Gutes zu tun und die „Krone“-Hilfsaktion zu unterstützen. Gerade im Jahr der Corona-Krise ist diese Hilfe für Menschen in Not wichtiger denn je. Mitmachen ist einfach: Kunden müssen an der Kassa einfach nur die Worte „Aufrunden, bitte“ sagen. Die Einkaufssumme wird dann auf den nächsthöheren 10-Cent-Betrag aufgerundet - zum Beispiel von 12,43 Euro auf 12,50 Euro. Wer dauerhaft aufrunden will, kann das mit der „jö Bonus App“ machen.