„Muss früher gehen“

Nach einem Gespräch mit der Direktion der Mittelschule in Lochen ist ein wenig Besserung in Sicht. Ab Montag fährt in der Früh der Schulbus wie gewohnt. Am Nachmittag gibt es nur eine Abfahrtszeit. „Johannes wird halt nicht so lange bleiben können, wie es vielleicht notwendig wäre“, so die Mutter.