Houston, wir haben ein Problem: Wenn Elon Musk seine nächste Falcon-Rakete in den Orbit jagt, dann muss der Tesla-Chef die Aufmerksamkeit womöglich ein wenig teilen. Vielleicht nicht unter Astronomen und Astronauten, aber zumindest in der PS-Welt. Denn auch Brabus rollt in diesen Tagen einen neuen Rocket ins Rampenlicht. Und der braucht keine aufwendige Startrampe wie in Cape Canaveral und keine Mission Control wie in Houston, sondern einfach nur eine Straße, die allerdings möglichst lang und möglichst leer sein sollte. Oder besser gleich eine Rennstrecke, selbst wenn sie klein und verwinkelt ist wie die im Fun Park Meppen, die Brabus für den Jungfernflug ausgewählt hat.