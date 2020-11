Dass der Ball in der 3. Liga im Dezember noch einmal rollen würde, damit hätte wohl niemand mehr ernsthaft gerechnet. Den offiziellen Schlusspfiff gab es allerdings erst gestern. Die Paritätische Kommission der Regionalliga Ost hat die dritthöchste Spielklasse in den längst überfälligen „Winterschlaf“ geschickt. „2020 wird kein Spiel mehr stattfinden“, verrät Franz Hummer vom niederösterreichischen Fußball-Verband, der bereits einen Ausblick auf das kommende Jahr gibt. „Sofern es die Situation zulässt, wollen wir mit den Nachtragsspielen Mitte Februar starten.“ Danach soll es mit dem Grunddurchgang weitergehen. Der Play-off-Modus wackelt hingegen. „Wir müssen im April einmal schauen, wie weit wir mit der Saison gekommen sind“, so Hummer.