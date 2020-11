In den Feuerwehrhäusern in Annaberg-Lungötz wird kommende Woche die erste Runde der Massentests gestartet. Ein Testlauf quasi, restliche Bevölkerung getestet wird. Ein wichtiger Punkt ist jedoch noch nicht ganz geklärt: die Finanzierung. Vom Bund hieß es, dass die Kosten „zum wesentlichen Teil“ übernommen werden soll - was das genau bedeutet, wurde aber offen gelassen. „Wir gehen davon aus, dass der Bund den Großteil übernimmt, den Detaillierungsgrad muss man erst besprechen“, heißt es aus dem Büro Haslauer. Die bald anstehenden Tests der Pädagogen werden währenddessen vom Bundesheer koordiniert und nach Wahlkabinen-Prinzip ablaufen.